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Datça ekibinden Murat Şenal Fethiye'de 10 kilometrede yaş kategorisinde birinci oldu

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Datça ekibinden Murat Şenal Fethiye'de 10 kilometrede yaş kategorisinde birinci oldu
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Datça Open Water Swimming ekibi üyesi Murat Şenal, Fethiye'de düzenlenen LİKYA'RI Maratonu'nda 10 kilometrelik parkuru 39 dakika 35 saniyede tamamlayarak genel klasmanda 7'nci, 50-54 yaş erkekler kategorisinde birinci oldu. Bu sonuç Datça ekibinde sevinçle karşılandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen LİKYA'RI Maratonu'nda mücadele eden Datça Open Water Swimming ekibi üyesi Murat Şenal, 10 kilometrelik parkuru 39 dakika 35 saniyede tamamlayarak genel klasmanda 7'nci, 50-54 yaş erkekler kategorisinde ise birinci oldu.

Datça Open Water Swimming ekibinin üyelerinden Murat Şenal, Fethiye'de gerçekleştirilen LİKYA'RI Maratonu'nda elde ettiği dereceyle dikkat çekti. Art Of Run takımı adına 10 kilometrelik parkurda yarışan Şenal, 39 dakika 35 saniyelik derecesiyle genel klasmanda 7'nci sırada yer aldı. Şenal, 50-54 yaş erkekler kategorisinde ise rakiplerini geride bırakarak kürsünün ilk basamağına çıktı. Kilometre başına 3 dakika 58 saniyelik ortalama tempoyla parkuru tamamlayan Şenal, elde ettiği sonuçla hem genel klasmanda üst sıralarda yer aldı hem de yaş kategorisinde şampiyonluk elde etti. Denizlerde açık su yüzme etkinliklerinde de mücadele eden Şenal'ın farklı spor dallarındaki aktif spor yaşamı ve koşu yarışında elde ettiği derece, Datça Open Water Swimming ekibinde sevinçle karşılandı.

Datça Open Water Swimming ailesi, başarılı sporcuyu tebrik ederek spor hayatında yeni başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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