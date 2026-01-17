Haberler

Bu yıl kuraklık için kulaç attılar

Bu yıl kuraklık için kulaç attılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde 20. kez düzenlenen Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, yoğun katılımla ve kuraklığa dikkat çekme amacıyla gerçekleştirildi. Maratona 12 ülkeden yaklaşık 550 sporcu katıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 20. kez gerçekleştirilen Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, yoğun katılımla başlarken yüzücüler bu yıl kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar.

Bu yıl 20. kez düzenlenen Datça Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu bugün başladı. Datça'nın Kumluk Plajı'nda gerçekleştirilen maratona, sporcular yoğun katılım gösterdi. Türkiye dahil 12 ülkeden sporcunun katıldığı maratonda mücadele eden yüzücüler, bu yıl kuraklığa dikkat çekmek için kulaç attılar. Yaklaşık 550 sporcunun yer aldığı maratonda bin 500 ve 5 bin metre olmak üzere iki farklı parkurda mücadele edildi.

Tüm sporculara başarılan dileyen Datça Kaymakamı Murat Atıcı, "O kadar güzel bir ülkemiz var ki, Doğu da karla mücadele en Batı da burada 20.'sini düzenlediğimiz Kış Yüzme Maratonu'muzu yapıyoruz. Gerçekten her sene katlanarak gidiyor. Bu süreçte en başta siz sporcularımıza, hakemlerimize, komitemize, bütün paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Her sene katlanarak artan bu sporcu sayımızda da inşallah binlere ulaşacağız. Uluslararası hale geldi. Daha da iyi olması için elimizen geleni yapacağız. İnşallah kazasız, belasız yarışlar olur. Gelmişken Datça'nın güzel koylarını da gezmeyi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Alkışlar eşliğinde açık denizlere dalan sporcular, kıyasıya rekabet ederken bin 500 metrelik kısa parkuru kadınlar kategorisinde Eda Savcıgil, erkekler kategorisinde ise Emre Öztürk ilk sırada tamamladı. 5 bin metrelik uzun parkurda ise kadınlar kategorisinde Sıla Pazen, erkekler kategorisinde ise Mark Shrom birinci oldu.

Gün boyu devam edecek yarışlar sonunda dereceye giren sporculara akşam düzenlecek olan törenle madalyaları takdim edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Sıcak bölgede yeni cephe! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı
Antalya'da yanan kamyonetin altından cinayet çıktı

Kan donduran paylaşım gerçek oldu: Önce öldürdü, sonra yaktı
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü