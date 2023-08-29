Datça 1923 Futbol Okulu'ndan Ateş Bulut Muslu Antalyaspor alt yapısına transfer oldu

14 yaşındaki Ateş Bulut Muslu, Datça 1923 Futbol Okulu'nda yetişerek Antalyaspor alt yapısına transfer oldu. Datça'da yetişip süper lig takımı alt yapısına transfer olan ilk futbolcu olan Ateş, futbol kariyerine ve eğitim hayatına Antalya'da devam edecek.

Datça 1923 Futbol Okulu'nda ve takımında yetişen 14 yaşındaki Ateş Bulut Muslu Süper Lig takımlarından Antalyaspor alt yapısına transfer oldu. Futbol kariyerine ve eğitim hayatına Antalya'da devam edecek olan Ateş, Datça'da yetişip süper lig takımı alt yapısına transfer olan ilk futbolcu olma özelliğini taşıyor.

Transfer ile ilgili olarak Datça 1923 Futbol Okulu ve Takımı Kulüp Başkanı Tezcan Görgülü, "Daha önce üç büyükler dahil olmak üzere bir çok süper lig kulübünün yakın takibinde ve talibi olduğu sporcumuzu Antalyaspor Futbol Akademisine uğurlayarak gururlandık. Bundan sonra futbol ve eğitim hayatı olacak başarısıyla arkasından gelen nice yeteneklere güzel örnek olacaktır" dedi.

Antrenör Güneş Can Görgülü ise Ateş gibi bir çok oyuncuları bulunduğunu, bu yetenekli çocukları profesyonel kulüplere göndermek için çalışmalarına devam ettikleri aktardı. - MUĞLA