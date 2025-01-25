Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor'u Rahat Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor'u 83-64 mağlup ederek 16. haftayı galibiyetle kapattı. Maçta öne çıkan isimler ve periyot sonuçları hakkında bilgiler verildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'ya 83-64 mağlup oldu.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
Darüşşafaka: Moore 3, Muhaymin Mustafa 8, Appleby 10, Tinkle 22, Brajkovic 5, Gach 16, Ege Demir 8, Pecarski 5, Smith 6, Tarık Sezgün, Enes Berkay Taşkıran, Tolga Kay
Aliağa Petkimspor: Beck 16, Dotson 12, Troy Selim Şav 2, Williams, Russell 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin 1, Aldrigde 6, Echenique 14, Karahan Tuan Efeoğlu
1. Periyot: 26-11 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 43-28 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 64-37 (Darüşşafaka lehine)
Beş faulle çıkan: 37.52 Russell (Aliağa Petkimspor) - İSTANBUL