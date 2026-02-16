Dart Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde yapıldı

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 4. Etap Yarışmaları, Kınıklı Spor Salonu'nda yapıldı. 450 sporcunun atış yaptığı şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Denizli 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında dev bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Bocce Bowling Dart Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleşen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde Kınıklı Spor Salonu'nda yapıldı. 31 İlden 450 sporcunun atış yaptığı şampiyona 3 gün boyunca heyacanlı anlara sahne oldu. Şampiyona boyunca farklı yaş ve kategorilerde kıyasıya mücadele eden sporcular, final müsabakalarının ardından dereceye girerek kürsüde yerlerini aldı; madalya ve ödüller Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı Dr. Erhayat Özgür Bayazıtlı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tarafından takdim edildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları Denizli'de ağırlayan organizasyon, Kınıklı Spor Salonu'nda sporseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, Şehit Eren Bülbül'ün adını taşımasıyla da sporun birleştirici gücü ve vefa duygusunu bir kez daha ön plana çıkardı. - DENİZLİ