Darıca Kalespor'un Yetiştirdiği Yıldızlar U13 Elit Ligi'nde Buluştu

Darıca Kalespor'un Yetiştirdiği Yıldızlar U13 Elit Ligi'nde Buluştu
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Darıca Kalespor altyapısından yetişen Muhammet Eymen Kaya ve Ferman Kayalı, U13 Elit Ligi'nde rakip olarak sahaya çıktı. Kulüp, kendi yeteneklerini gururla izledi.

Darıca Kalespor altyapısında yetişen Muhammet Eymen Kaya ve Ferman Kayalı, U13 Elit Ligi'nde rakip olarak sahaya çıktı. Kulüp, kendi yetiştirdiği iki sporcunun buluşmasını gururla izledi.

Darıca Kalespor altyapısından yetişerek iki yıl önce Beşiktaş'a transfer olan Muhammet Eymen Kaya, Beşiktaş U13 takımında kaptanlığa kadar yükseldi. Bu sezon tam saha formatında oynanan U13 Elit Ligi'nde Beşiktaş formasıyla dikkat çeken Eymen, 10 numaralı formasıyla tüm resmi maçlarda skora katkı sağladı.

Oyuncu yetiştirmeyi ilke edinen Darıca Kalespor, ara transfer döneminde ise bir diğer genç yetenek Ferman Kayalı'yı Pendikspor'a kazandırmıştı. Pendikspor'da 11 numaralı formayı giyen Ferman, ilk sezonunda sergilediği performansla beğeni topladı. U13 Elit Ligi'nde Beşiktaş'a transfer olan Muhammet Eymen Kaya ile Pendikspor forması giyen Ferman Kayalı'nın karşı karşıya gelmesi, Darıca Kalespor camiasında sevinç oluşturdu.

"Emek, disiplin ve inancın başarıya dönüştü"

Genç futbolculara başarılar dileyen Darıca Kalespor Başkanı Güven Çağlayan, "Darıca Kalespor ailesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Emek, disiplin ve inancın başarıya dönüştüğünün en güzel örneklerisiniz. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun çocuklar" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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