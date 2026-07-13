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Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

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Kocaeli Darıca'da düzenlenen Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası'nda 22 kategoride 209 sporcu yarıştı ve milli takıma seçilecek sporcular belirlendi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası sona erdi.

Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda, 22 kategoride 209 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada, milli takım ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular seçildi.

Organizasyonda final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
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