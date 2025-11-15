Haberler

Darıca'da Milli Sporcuların Başarı Öyküleri Programı Düzenlendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Balkan Şampiyonası ve İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcuların katılımıyla 'Bizim Çocukların Başarı Öyküsü' programı düzenlendi. Başkan Muzaffer Bıyık, sporcularla buluşarak başarıları hakkında konuştu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde milli sporcuların katılımıyla "Bizim Çocukların Başarı Öyküsü" programı gerçekleştirildi.

Nenehatun Mahallesi'ndeki Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda, Balkan Şampiyonası ve İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular ağırlandı.

Programda milli sporcular, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübünün yöneticileri ve kulüp sporcuları sohbet etti.

Bıyık, basın mensuplarına, organizasyonlardan dereceyle dönen milli sporcularla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kulüp bünyesinde çeşitli branşlarda kıymetli sporcular yetiştirdiklerini belirten Bıyık, uzun yıllardır yetiştirdikleri sporcuları Türk sporuna armağan ettiklerini kaydetti.

Bıyık, sporcularıyla gurur duyduklarını dile getirerek, "Bu mutluluğa şahit olmak ve yaşamak adına buradayız. Onları seviyoruz, başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Sadece Darıca değil, artık onların başarılarıyla Türkiye gurur duymaya başladı." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Eray Şamdan ise diğer organizasyonlarda da altın madalya kazandığını, İslami Dayanışma Oyunları'nda eksiği olduğu için bu turnuvanın kendisi için özel olduğunu söyledi.

Eray Şamdan, bu turnuvada da altın madalya kazanıp eksiğini tamamladığını kaydederek, "Zorlu mücadeleler oldu, iyi rakiplerimiz vardı. Ona rağmen güzel performans sergileyerek ülkeme altın madalya kazandırdım. Çok mutluyum, çok gururluyum." diye konuştu.

Hırvatistan'da düzenlenen 25. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda genç erkekler kumite 55 kiloda altın madalya kazanan Kerem Yaray da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını anlattı.

Güzel bir sonuç aldıklarını dile getiren Kerem Yaray, "Balkan şampiyonu oldum. Ülkemi en iyi yerlerde temsil etmeye çalıştım. Darıca Belediyesi bana hep destek oldu. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Spor
