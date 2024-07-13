Darıca'da düzenlenen yelken yarışları sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Darıca ilçesinde düzenlenen "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" tamamlandı.

Balyanoz Koyu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 13 ülkeden 35 ekip mücadele etti.

Şampiyonada ilk 3 sırayı Fransız ekipleri aldı. Matisse Pacaud-Lucie de Gennes ikilisi birinci olurken, Lomane Valade-Julien Bunel ikinci, Manon Pennaneac'h-Pierre Willot üçüncü sırada yer aldı.

Milli yelkenciler Efe Tulcalı-Defne Danişmend ikilisi ise şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi.

Organizasyon dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

"Üçüncülüğü çok az farkla kaçırdık"

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, AA muhabirine, ev sahibi oldukları organizasyonda madalya almayı çok istediklerini ancak çok az farkla üçüncülüğü kaçırarak dördüncü olduklarını söyledi.

Darıca'da mücadele eden ekibin 2028 için ümit vadeden sporculardan oluştuğunu belirten Akdurak, gelecekteki şampiyonalarda o madalyayı mutlaka Türkiye'ye getireceklerini kaydetti.

Akdurak, şu anda bütün odaklarının Paris Olimpiyatları'ndan en iyi derecelerle dönmek üzere olduğunu vurgulayarak, "Olimpiyatlara 6 disiplinde, 8 sporcuyla katılıyoruz. Bizim için çok gurur verici bu sayıyla katılıyor olmak. Sporcularımız ve bizler Bakanlığımızın muazzam desteğiyle çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. İnşallah sporcularımızın azami gayretiyle en güzel sonuçlarla ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de gelecek yıl peş peşe 3 uluslararası yarışa ev sahipliği yapacaklarına dikkati çeken Akdurak, şunları kaydetti:

"Optimist sınıfında hem takım şampiyonasına hem Avrupa Şampiyonası'na hem de bu yarışın bir alt sınıfı olan 420 sınıfında da Dünya Şampiyonası'na Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Türkiye'ye yarışları alıp hem Türk kara sularının ve kıyılarının güzelliğini göstermeye devam etmek hem de kendi sporcularımıza alışık oldukları rüzgarlarda, akıntılarda yarışma imkanı vermek istiyoruz."