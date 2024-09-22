Darıca'da 13. Geleneksel Cirit Şöleni Yapıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 13. Geleneksel Cirit Şöleni gerçekleştirildi.

Darıca Belediyesince Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki cirit alanında düzenlenen şölende, Çayırova Anadolu Spor ile Çayırova Hünkar 1453 Spor kulüpleri mücadele etti.

Beraberlikle tamamlanan müsabaka sonunda katılımcılara Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından kupaları verildi.

Törende konuşan Bıyık, ciritin Türk geleneklerinin geçmişinden gelen bir spor dalı olduğunu belirterek, ata sporlarını yaşatmayı vefa borcu olarak gördüklerini kaydetti.