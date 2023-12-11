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Darıca Belediyesi Görme Engelliler İçin Ulusal Online Satranç Turnuvası Düzenledi

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Darıca Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği işbirliği ile görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenledi. Turnuvada Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da göz bandı takarak satranç oynadı.

Darıca Belediyesi, görme engelliler için ulusal online satranç turnuvasının üçüncüsünü düzenledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göz bandı takarak satranç oynadı.

Darıca Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği işbirliği ile görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenliyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen özel turnuva Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi'nde başladı.

Turnuvada Türkiye genelindeki 20 ilden başvuru yapılırken, aralarında 7 milli sporcunun yer aldığı toplam 56 sporcu müsabakalarda yer aldı. Turnuvanın açılışında farkındalık oluşturmak amacıyla davetliler ile görme engelliler karşılıklı satranç oynandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da göz bandı takarak satranç oynadı. Görme engelliler için özel olarak tasarlanan satranç tahtasında oynanan müsabaka renkli görüntülere sahne olurken, Başka Bıyık ve davetliler karşılıklı hamlelerde bulundu. 16 Aralık'ta finali yapılacak turnuvada birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve dördüncüye de 2 bin TL ödül verilecek.

Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür ederek, "Darıca Belediyesi Ulusal Online Görme Engelliler Satranç Turnuvası geleneksel hale geldi. Türkiye'de online olarak düzenlenen ilk yarışma ve benzer bir turnuva halen organize edilemedi. Bunun için Darıca Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Her yıl ilginin artması bizleri daha da mutlu ediyor. Amacımız farkındalık oluşturmak. Görme engelli kardeşlerimizin yaşadığı zorluklara da dikkat çekiyoruz. Böyle güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Türkiye yüzyılının aynı zamanda engelsiz bir yüzyıl olmasını da arzuluyoruz. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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