Mardin'in Dargeçit ilçesinde 25-26 Kasım'da gerçekleştirilen "Dargeçit Belediyesi Çocuk Hakları Satranç Turnuvası" sona erdi.

Dargeçit Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları, Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

3 kategoride 172 sporcunun katıldığı turnuvada 10 yaş altı kategoride Ahmet Taha Üzümcü birinci, Muhammed Eymen Çelik ikinci ve Yakup Kassap üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Yalçın tarafından verildi.

14 yaş altı kategoride birinci olan Mehmet Fırtına'ya, ikinci olan Yusuf Acar'a, üçüncü olan Muhammed Ali Üzümcü'ye ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Akar takdim etti.

18 yaş altı kategoride birinci olan Muhammed Yasin Gönel, ikinci olan Mahsum Çetiner ile üçüncülüğü paylaşan Berat Çiçek ve Nimet Düzgün'e ödülleri Dargeçit Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy tarafından verildi.

Kadınlar 10 yaş altı kategorisinde ise birinci olan Defne Aktaş, ikinci olan Elif Tamkan ve üçüncü olan Arya Alptekin'e ödülleri Mardin Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Remzi Fırtına tarafından verildi.

14 yaş altı kategorisinde birinci olan Adle Şeyhan, ikinci olan Melike Şahin ve üçüncü olan Tuana Kartal'a ödülleri turnuvanın başhakemi Murat Çelik tarafından verildi.

18 yaş altı kategoride ise birinci olan Sosın Acar, ikinci olan İrem Akman ve üçüncü olan Niyan Dursun'a ödülleri turnuvanın hakemi Berivan Akdoğan tarafından verildi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Yalçın, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'a satranç sporuna katkılarından dolayı bir plaket sundu.

Aksoy da ulusal çapta bir turnuva düzenlemek için çalışma yapacaklarını belirterek, "Gelecek sporcuları Dargeçit ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız." dedi.