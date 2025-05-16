Dans Sporunda Avrupa Şampiyonu Yetiştiren Çift: Özgün ve Simge Menteş Ersoy

Kurumsal hayatı bırakıp dans sporuna başlayan Özgün Çağlar ve Simge Menteş Ersoy çifti, "Avrupa şampiyonu" sporcular yetiştiriyor.

Özgün Çağlar Ersoy 23 yıl, Simge Menteş Ersoy ise 25 yıl önce dans sporuna başladı. Gittikleri dans kursunda tanışarak 2006 yılında evlenmeye karar veren çift, kendilerini bu sporda geliştirip ulusal ve uluslararası müsabakalara katıldı.

Dans sevgisi dolayısıyla Özgün Çağlar Ersoy, marka patent uzmanlığını, eşi Simge Menteş Ersoy da bir danışmanlık şirketindeki analistliği bırakarak yurt dışından elde ettikleri tecrübelerle sporcu yetiştirmeye karar verdi.

Öğrencileri ulusal ve uluslararası alanda madalyalar kazanan 41 yaşındaki Ersoy çifti, milli takıma sürekli sporcu yetiştirmeyi hedefliyor.

Özgün Çağlar Ersoy: "Öğrencilerimizin uluslararası arenada başarılı olması için uğraşıyoruz"

Özgün Çağlar Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite yıllarında geldiği Ankara'da dansla tanıştığını ve dansın bir noktadan sonra hayatı haline geldiğini söyledi.

Gittiği kulüpte eşi Simge'yle ilk önce dans partneri olduğunu daha sonra evlenmeye karar verdiklerini belirten Ersoy, "Hobi olarak başladığım dans ilk önce işimi daha sonra eşimi bulmama yardımcı oldu. 4,5 yaşındaki çocuğum Ateş de bebek yaşlardan itibaren dans etmeye başladı. Ailecek dansı hayatımızın merkezine oturttuk." dedi.

Kendi dönemlerinde dans sporunun yaygın olmadığını öğrencilerine anımsattıklarını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Artık öğrencilerimizin uluslararası arenada başarılı olması için uğraşıyoruz. En son Avrupa şampiyonu bir çift çıkardık. Türkiye, Avrupa'da ilk kez eşli danslar branşında bir şampiyon çıkardı. Eşim Simge ile beraber düzenli olarak milli takıma sporcu gönderen, Türkiye şampiyonu çıkaran eğitmenleriz. Bu özelliğimizle büyük gurur duyuyoruz. Ümit ediyorum ki ileriki yıllarda dünya şampiyonu ünvanını da kazanırız."

Simge Menteş Ersoy: "En büyük keyif yetiştirdiğiniz sporcuların başarı kazanması"

Simge Menteş Ersoy da dansa başladıkları yıllarda Türkiye Dans Sporları Federasyonunun daha kurulmadığına dikkati çekerek, "Türkiye Dans Sporları Federasyonu 2006 yılında kuruldu. O dönem eşimle birlikte milli takıma seçilmiştik. O yıllarda bizim için en büyük başarı bu diyebiliriz. O sıralar Türkiye'de daha da küçük ve çok çekirdek bir kadroyduk." ifadelerine yer verdi.

Eğitmenliğin keyifli yanları olduğunu vurgulayan Simge Menteş Ersoy, şunları kaydetti:

"En büyük keyif yetiştirdiğiniz sporcuların başarı kazanması. 6 ve 9 yaşından beri bizimle çalışan öğrencilerimiz Nehir Çam ve Batu Sandıraz, Dünya Dans Sporları Federasyonunca 5 Nisan'da Ankara'da düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bizim için inanılmaz bir deneyimdi. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. İnşallah o çiftimizi dünyada daha da ünlü bir hale getirebiliriz."