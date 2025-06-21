Daniele Santarelli: Güney Kore Maçı Sonrası Açıklamalar
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Güney Kore ile oynanan maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Santarelli, takımın performansını ve maçtaki stratejilerini değerlendirirken, oyuncularının gösterdiği mücadeleye de vurgu yaptı. Takımın hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
- Daniele Santarelli'nin açıklamaları
İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Güney Kore maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor