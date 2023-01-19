Daniel Güiza yine transfer oldu! Son halini görenler, 'Artık bırak' diyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Daniel Güiza, 42 yaşında yeni bir sözleşmeye imza attı. Deneyimli golcü, İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'ya transfer oldu. Güiza'nın oldukça yaşlandığı görülürken sosyal medyada kullanıcılar İspanyol futbolcunun artık kariyerini noktalama zamanının geldiğini belirtti.

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde özellikle kaçırdığı gollerle akıllarda yer edinen Daniel Güiza, sürpriz bir transfere imza attı.

YENİ ROTASI 5. LİG

42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'ya transfer oldu. Fenerbahçe forması giydiği dönemde gol fırsatlarını cesurca harcayan ancak buna rağmen hırsı ve çabasıyla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip olan Güiza'nın oldukça yaşlandığı görüldü.

"BIRAKMA ZAMANIN GELDİ"

Sosyal medyada futbolseverler, Daniel Güiza'nın oldukça yaşlı gözüktüğünü belirterek artık kariyerini sonlandırma zamanının geldiğini belirtti.

İşte Daniel Güiza'nın son hali: