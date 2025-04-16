Damla Nur Yılmaz Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

DÜZCE(İHA) – Estonya'nın başkenti Talin'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonasında üçüncü olan Damla Nur Yılmaz Ümitler Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Düzceli milli sporcusu Damla Nur Yılmaz, Estonya'nın başkenti Talin'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonasında Avrupa Kulüpler üçüncüsü oldu. Aynı şampiyonada Öykü Yaman Avrupa Kulüpler altıncısı oldu. Damla Nur Yılmaz elde ettiği başarıdan dolayı kota alarak Ümitler Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. - DÜZCE