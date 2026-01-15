Haberler

2026 Dakar Rallisi

2026 Dakar Rallisi'nin 11. etabını otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekström, motosiklet sınıfında ise ABD'li Skyler Howes kazandı. Etap, Suudi Arabistan'daki Bişa-Al Henakiyah arasında gerçekleştirildi.

2026 Dakar Rallisi'nin 11. etabını, otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekström, motosiklet sınıfında ise ABD'li Skyler Howes, kazandı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 11. etabı, Bişa-Al Henakiyah kentleri arasındaki 347 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 47 dakika 22 saniyelik derecesiyle Ford Racing takımından Ekström elde etti.

Fransız Romain Dumas (RD Limited), 1 dakika 22 saniye farkla ikinci, İspanyol Carlos Sainz (Ford Racing) ise liderin 2 dakika 26 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Beş kez Dakar Rallisi şampiyonu Al-Attiyah, genel klasmanda 44 saat 39 dakika 59 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

Motosiklette kazanan Skyler Howes

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Skyler Howes, 3 saat 9 dakika 2 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

ABD'li pilotu, 21 saniye sonra bitiş çizgisine giden Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) ve 1 dakika 15 saniye geriden gelen İspanyol Edgar Canet (Red Bull KTM) takip etti.

Red Bull KTM takımından Arjantinli Luciano Benavides, genel klasmanda 44 saat 48 dakika 48 saniyelik süresiyle zirveye yükseldi.

Dakar Rallisi'nin 11. etabı, yarın Al Henakiyah-Yanbu şehirleri arasındaki 311 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
