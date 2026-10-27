Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 16 dalda 34 sporcu temsil edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye, Senegal'in başkenti Dakar'da 31 Ekim-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda 16 dalda 34 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi 14 kadın ve 20 erkek sporcu temsil edecek.

Dört yılda bir düzenlenen ve 15-18 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı Gençlik Olimpiyatları'nın dördüncüsünde yaklaşık 2 bin 700 sporcu, 25 spor dalında yarışacak.

Türkiye, geçmiş oyunlarda 34 madalya kazandı

Türkiye, Gençlik Olimpiyatları tarihinde Singapur 2010, Nanjing 2014 ve Buenos Aires 2018 organizasyonlarında mücadele etti.

Singapur 2010'da 29 kadın ve 26 erkek olmak üzere 55 sporcuyla yer alan Türkiye, boksta 2, cimnastikte 1, eskrimde 1, futbolda 1, güreşte 3, halterde 1, judoda 1, okçulukta 1 ve tekvandoda 2 madalya olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Nanjing 2014'te 21 kadın ve 21 erkek olmak üzere 42 sporcuyla yarışan milliler, boksta 2, güreşte 3, judoda 2, ekvandoda 2, kürekte 1 madalya elde etti. Türkiye, organizasyonu toplam 10 madalyayla tamamladı.

Buenos Aires 2018'de ise 30 kadın ve 26 erkek olmak üzere 56 sporcuyla mücadele eden Türkiye, halterde 4, atletizmde 3, güreşte 2, judoda 1, karatede 1 madalya kazandı. Türkiye, organizasyonda toplam 11 madalya elde etti.

Yarışmalar 3 şehirde yapılacak

Afrika kıtasında düzenlenecek ilk olimpik spor etkinliği olma özelliği taşıyan 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları, Senegal'in başkenti Dakar'ın yanı sıra Diamniadio ve Saly şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Sporcu kafilelerinin konaklamasında Diamniadio'daki Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi kampüsü kullanılacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) 17 Temmuz 2020'de gerçekleştirilen 136. oturumunda alınan kararla 2022'den 2026'ya ertelenen organizasyon, olimpiyat hareketini dünyanın farklı bölgelerine ulaştırmayı ve Afrika kıtasındaki spor faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

"Afrika ağırlıyor, Dakar kutluyor" sloganıyla düzenlenecek oyunlarda Senegal'in misafirperverliğini ifade eden "Teranga" kültürü ön plana çıkarılacak.

Oyunların maskotu Ayo

2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın resmi maskotu Ayo, Senegal'in misafirperverlik kültürüyle özdeşleşen genç bir aslan olarak tasarlandı.

Afrika gençliğinin neşesini, cesaretini, gururunu ve çeşitlilik içindeki birliğini simgeleyen Ayo, organizasyonun gençlik, umut ve dayanışma mesajlarını temsil ediyor.

Kaynak: AA