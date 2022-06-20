Daha oynamadan taraftarın sevgilisi oldu! Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln, gol sevincinin sırrını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi ofansif orta saha oyuncusu Lincoln Henrique açıklamalarda bulundu. Henrique aile bağlarından bahsederek:"Lincoln olarak çağrılırım. Aileme, çocuklarıma bağlıyım. Gollerimde de küçük çocuğumun adının baş harfi olan 'E'yi yaparım" ifadelerini kullandı.

"İDOLÜM RONALDİNHO"

10 numara mevkiinde görev alan Lincoln Henrique, görev verilmesi halinde ofansif anlamda her bölgede görev alacağını belirterek: "Her zaman idol olarak Ronaldinho'yu gördüm, örnek aldım. Beni en çok tarz olarak etkileyen oyuncu Ronaldinho'ydu" dedi.

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Lincoln, Jesus ile çalışmaktan mutluluk duyduğunun üzerinde durarak:"Jorge Jesus kariyerime etki edecek. Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Hepimizin birlik olup çok çalışması gerekiyor hedeflerimize ulaşmak için..." ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu konuşmasına ek olarak: "Fenerbahçe'nin hedefi kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun süre kupa kazanamaması kabul edilebilir değil" sözlerini sarf etti.