Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Postecoglou, Nottingham'dan gönderilebilir

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, ligde alınan kötü sonuçların ardından 9 Eylül'de göreve getirilen teknik direktör Ange Postecoglou ile yolları ayırmayı gündemine aldı.

POSTECOGLOU YERİNE MARCO SILVA

Daily Mail'de yer alan habere göre, Nottingham Forest, Fulham'ın teknik direktörü Marco Silva'yı uzun vadeli hedefleri arasında tutuyor. Kulüp sahibi Evangelos Marinakis'in, milli arada Postecoglou ile kritik bir görüşme gerçekleştireceği belirtilirken, sezonun ilk yedi haftasında beklentilerin oldukça uzağında kalan takımın performansı yönetimi harekete geçirdi.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS SERGİLEDİ

Haberde, Marco Silva ile ilgili resmi bir girişimin sezon bitmeden yapılmasının beklenmediği vurgulansa da, 48 yaşındaki Portekizli teknik adamın Forest'ın radarında olduğu ifade ediliyor. Silva, geçtiğimiz sezon Fulham'ı Premier League'de orta sıralarda tutmayı başarmış ve takımıyla dikkat çeken bir performans sergilemişti.