Dağ Bisikleti Şampiyonası sona erdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan '100. Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası XCC-XCO' 22-24 Eylül tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de yapıldı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak planlanan Dağ Bisikleti Şampiyonası üç gün boyunca Palandöken Dağı'nda, Uluslararası Bisiklet Federasyonu(UCI) tarafından onaylanan bisiklet yarış parkurlarında gerçekleştirildi. Şampiyona; üç adet uluslararası dağ bisikleti yarışının yanı sıra bir adette ödüllü ulusal dağ bisikleti yarışı şeklinde gerçekleşti.

İlk gün Sultan Tahtı MTB Short Track C3 Uluslararası Olimpic Yarışı, ikinci gün Ejder 3200 MTB Cross Cuntry C2 Uluslararası Olimpic Yarışı, son gün Palandöken MTB Cross Cuntry C1 Uluslararası Olipmic Yarışı ve Palandöken MTB CUP Ulusal Şampiyonası yapıldı.

6 ülkeden yaklaşık 170 profesyonel sporcuların katıldığı şampiyonada son gün Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda madalya töreni ve kapanış seremonisi gerçekleştirildi. Zorlu ve yüksek rakımda kıran kırana geçen mücadeleler sonucu dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Şampiyonada aynı zamanda olimpiyat kotası alacak sporcular 2024'te Paris'te ülkelerini temsil edecek. - ERZURUM