CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şahinbey etabını Ali Gürbüz kazandı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun organize ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Şahinbey etabını başpehlivan Ali Gürbüz kazandı.

Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 1474 güreşçi mücadele etti.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerin finalinde rakibi Cengizhan Şimşek'i yenen Ali Gürbüz birinci oldu.

Ali Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gürbüz, "Burada birinci olup yoluma devam etmek, Kırkpınar'a üstüne koyarak gitmek istiyorum. İnşallah Kırkpınar'ı tekrar kazanmak istiyorum. Geçen seneye göre buradaki seyirci artmış, bu da bizim için sevindirici. İnşallah burada çok güreşler olur. Birinci olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da kentte yağlı güreşe ilginin arttığını belirterek, "Bizim için büyük bir keyifti. 155 sporcu kentimizden katıldı. Bizim bölgede bu güreşler yoktu. İki yıldır burada ev sahipliği yapıyoruz. Bunun karşılığını alıyoruz. Çok centilmence ve kıran kırana geçen güreşler oldu. Gaziantep güreşle anılan bir il oldu. İnşallah önümüzdeki yıl da ev sahipliği yapacağız. Bu yıl Türkiye Aba Güreşleri finalleri burada yapılacak. Bununda müjdesini vereyim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, direceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını verdi.