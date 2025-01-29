Üye Girişi
Haberler
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle
Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

Yangın faciası sonrası kurmaylarından Erdoğan'a dikkat çeken teklif
Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı

Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya devi Real Madrid, Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Daha önce Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Real Madrid, genç yıldız için Türkiye'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor. İddialara göre, Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için 19 yaşındaki Çevikkan ile ilgileniyor.

Daha önce Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden dünya devi Real Madrid'in Trabzonspor'da forma giyen Onuralp Çevikkan ile de ilgilendiği iddia edildi. Real Madrid'in bu transfer için 10 milyon euroyu da gözden çıkardığı öne sürüldü.

2006 DOĞUMLU

Trabzonspor'da forma giyen 19 yaşındaki genç kaleci için dünya devi Real Madrid'in radarına girdi. Daha önce Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Rela Madrid'in Arda'nın yanına bir Türk'ü daha transfer etmek istediği iddia edildi. İspanya'nın en ünlü gazetelerinden AS Gazetesi'nin haberine göre Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için Trabzonspor'dan 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan ile ilgileniyor.

10 MİLYON EURO TEKLİF

Real Madrid'in 19 yaşındaki file bekçisi için bordo mavililere 10 milyon euro bonservis bedeli teklif edildiği yazıldı. 2023 yılında Altınordu'dan 700.000 bin euro bonservis bedeli ile Trabzonspor'a transfer olan Onuralp Çevikkan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ONURALP ÇEVİKKAN KİMDİR?

2 Ocak 2006'da İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbol yaşantısına 2016 yılında Altınordu'da başlamış olup, 2022 yılında yine aynı kulüpte kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza atmıştır. 2023 yılında Altınordu'dan 700.000 bin Euro bonservis bedeli ile Trabonspor'a transfer olan Onuralp Çevikkan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Onuralp Çevikkan bu sezon U19 Süper Lig ve UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maçta forma giydi.

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e ikinci Türk

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
img

Ünlü oyuncudan dikkat çeken Ayşe Barım tepkisi
img

Görüntü Rusya'dan değil Türkiye'den! 40 saniye dayanabildi
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRıza Baba:

Arda fetişisti editör :) Bundan sonra habere arda resmi koy :)

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Vural:

Çuvalla para 10 M. mu? Sırf tıklama için yapıyorsunuz, başka bir şey değil.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı
İşte gruplarda paylaşılan o video! Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi'nin efsane sahnesinde buldu

Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi'nin efsane sahnesinde buldu
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekecek

Trump, Suriye ile ilgili kararını verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.