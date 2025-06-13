Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca

Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
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Premier Lig ekibi Everton, Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Fred'i transfer etmek için düğmeye bastı. İngiliz kulübü, Brezilyalı yıldız için sarı-lacivertlilere yüklü bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu belirtti. Teknik Direktör David Moyes, takımın orta sahasını güçlendirmek için Fred transferine öncelik verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, Premier Lig ekibi Everton'ın radarına girdi. İngiliz kulübünün, Brezilyalı yıldız için sarı-lacivertlilere yüklü bir bonservis bedeli ödemeye hazırlandığı öğrenildi.

EN AZ 18 MİLYON EURO

Teknik Direktör David Moyes'un, takımın orta sahasını güçlendirmek adına Fred transferine öncelik verdiği bildirildi. Son 2 sezonunda Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen Fred, İngiltere'den gelen tekliflerle yeniden Premier Lig'e dönme ihtimaliyle karşı karşıya.

Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu için sarı-lacivertli yönetim en az 18 milyon Euro bonservis talep ediyor. Transfer görüşmeleri önümüzdeki günlerde hız kazanabilir.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bedava verin. isterlerse üstüne para verin

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