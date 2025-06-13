Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, Premier Lig ekibi Everton'ın radarına girdi. İngiliz kulübünün, Brezilyalı yıldız için sarı-lacivertlilere yüklü bir bonservis bedeli ödemeye hazırlandığı öğrenildi.

EN AZ 18 MİLYON EURO

Teknik Direktör David Moyes'un, takımın orta sahasını güçlendirmek adına Fred transferine öncelik verdiği bildirildi. Son 2 sezonunda Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen Fred, İngiltere'den gelen tekliflerle yeniden Premier Lig'e dönme ihtimaliyle karşı karşıya.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu için sarı-lacivertli yönetim en az 18 milyon Euro bonservis talep ediyor. Transfer görüşmeleri önümüzdeki günlerde hız kazanabilir.