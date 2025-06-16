Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Suudi Arabistan temsilcisi, Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağını Napoli'ye iletti. Al Hilal, Osimhen'i yeni teklifle birlikte ikna etmek istiyor.

YENİ TEKLİF YOLDA

Romano'nun haberine göre, Al Hilal, 26 yaşındaki golcüye yeni bir teklif yapmayı planlıyor. Al Hilal, Osimhen'e sunacağı teklifin, başka hiçbir kulüp tarafından yapılabileceğine inanmıyor. Suudi Arabistan ekibi, Osimhen'i ikna etmek için çalışmalara devam etmek istiyor.

Al Hilal, daha önce Osimhen'e yıllık 45 milyon euroyu bulan bir teklifte bulunmuş ancak Nijeryalı futbolcu bu teklifi kabul etmemişti. Galatasaray'ın da bonservisini almak istediği Osimhen ile Al Hilal dışında; Manchester United, Chelsea ve Juventus da ilgileniyor.