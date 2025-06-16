Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif
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Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, gözünü bir kez daha Victor Osimhen'e çevirdi. 26 yaşındaki Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen Al Hilal, yıldız oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında. Daha önce Osimhen'e yıllık 45 milyon euroya varan bir teklif yapan Al Hilal, bu kez şartlarını daha da iyileştirerek transferi sonuçlandırmak istiyor.

Suudi Arabistan temsilcisi, Osimhen'in 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağını Napoli'ye iletti. Al Hilal, Osimhen'i yeni teklifle birlikte ikna etmek istiyor.

YENİ TEKLİF YOLDA

Romano'nun haberine göre, Al Hilal, 26 yaşındaki golcüye yeni bir teklif yapmayı planlıyor. Al Hilal, Osimhen'e sunacağı teklifin, başka hiçbir kulüp tarafından yapılabileceğine inanmıyor. Suudi Arabistan ekibi, Osimhen'i ikna etmek için çalışmalara devam etmek istiyor.

Al Hilal, daha önce Osimhen'e yıllık 45 milyon euroyu bulan bir teklifte bulunmuş ancak Nijeryalı futbolcu bu teklifi kabul etmemişti. Galatasaray'ın da bonservisini almak istediği Osimhen ile Al Hilal dışında; Manchester United, Chelsea ve Juventus da ilgileniyor.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

La Osimhen sen de kabak tadı verdin ya...gideceksen git,kalacaksan kal,oyalama milleti

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Haber YorumlarıYok canım:

Bence Gs daha fazla vermesi lazım. Gerekirse her zaman ki gibi pensilvanya dan para desteği almamız gerekiyor. Bizi kırmazlar

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