Curling Kadın Milli Takımı'ndan Çifte Madalya Başarısı
2026 Kış Olimpiyatları hazırlıkları çerçevesinde Kadın Milli Takımı, Rusya Uluslararası Curling Turnuvasında birinci olarak İstiklal Marşımızı okudu. Erkek Milli Takımı ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Curling Kadın Milli Takımı 2026 Kış Olimpiyatları hazırlıkları, Erkek Milli Takımı ise 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Rusya Uluslararası Curling Turnuvasında çifte madalya kazandı.

Kadın Milli Takımı turnuvayı 1'inci sırada tamamlayarak İstiklal Marşımızı Rusya'da hep birlikte okudular.

Erkek Milli Takımı ise takımda yeni göreve başlayan antrenör Muhammed Zeki Uçan liderliğinde turnuvayı 2'inci sırada tamamlamayı başardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
