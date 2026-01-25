Haberler

Curlingde 1. Lig müsabakaları sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yakutiye ilçesindeki Curling Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 1. Lig müsabakaları sonucunda erkeklerde Tekirdağ ve Erzurum takımları, kadınlarda ise Narman ve 3200 Akademi takımları Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Curlingde Taner Şancı 1. Lig müsabakaları tamamlandı.

Yakutiye ilçesindeki Curling Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 9 gün süren organizasyona kadın ve erkeklerde 10'ar takım katıldı.

Müsabakalar sonunda erkeklerde Tekirdağ Curling Spor Kulübü ve Erzurum GSİM Spor Kulübü, kadınlarda ise Narman Spor Kulübü ve 3200 Akademi Spor Kulübü, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

Çöpte başsız kadın cesedini bulan hurdacı ilk kez konuştu
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler