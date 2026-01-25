Curlingde 1. Lig müsabakaları sona erdi
Yakutiye ilçesindeki Curling Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 1. Lig müsabakaları sonucunda erkeklerde Tekirdağ ve Erzurum takımları, kadınlarda ise Narman ve 3200 Akademi takımları Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.
Taner Şancı 1. Lig müsabakaları
Yakutiye ilçesindeki Curling Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 9 gün süren organizasyona kadın ve erkeklerde 10'ar takım katıldı.
Müsabakalar sonunda erkeklerde Tekirdağ Curling Spor Kulübü ve Erzurum GSİM Spor Kulübü, kadınlarda ise Narman Spor Kulübü ve 3200 Akademi Spor Kulübü, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
