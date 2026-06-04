En küçük ülke Curaçao'nun ilk Dünya Kupası kadrosunda Iğdır oyuncusu Leandro Bacuna da var

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olan Curaçao, turnuva için 26 kişilik kadrosunu seçti.

Birinci Lig'de mücadele eden Iğdır'ın futbolcularından Leandro Bacuna da kadroda yer alıyor.

Middlesbrough kanat oyuncusu Sontje Hansen, Sheffield United'dan Tahith Chong ve Sparta Rotterdam'dan Shurandy Sambo kadroda.

Yaklaşık 44 kilometrekarelik küçük Karayip adasının nüfusu 150.000'in biraz üzerinde.

Şubat ayında istifa eden Dick Advocaat, halefi Fred Rutten'in Dünya Kupası'ndan sadece bir ay önce istifa etmesinin ardından geçen hafta takımın başına geri döndü.

Yetmiş sekiz yaşındaki Hollandalı Advocaat, turnuva tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak.

Son rekor 2010 yılında 71 yaşındayken Yunanistan'ı yöneten Otto Rehhagel'e aitti.

Curaçao, ilk maçını 14 Haziran'da kupayı dört kez kazanan Almanya'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Ekvador ve dört gün sonra Fildişi Sahili ile mücadele edecek.

Genişletilmiş 48 takımlı Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak.

Turnuvaya ABD, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.

Curacao Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Odası (Miami FC).

Defans: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Kulübü), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Orta saha oyuncuları: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır), Livano Comenencia (FC Zürih), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Forvet: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Hayfa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .