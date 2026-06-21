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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile Curaçao 0-0 berabere kaldı. Curaçao, turnuva tarihindeki ilk puanını alırken, kalecisi Eloy Room 15 kurtarışla yıldızlaştı.

Stat: Kansas

Hakemler: Ning Ma (Çin), Fei Zhou (Çin), Saud Al-Maqaleh (Katar)

Ekvador: Galindez, Franco (Dk. 83 Preciado), Pacho, Hincapie, Vite, Caicedo, Alcivar (Dk. 46 Rodriguez), Estupinan (Dk. 70 Angulo), Plata, Valencia, Yeboah (Dk. 89 Caicedo)

Curaçao: Room, Brenet, Gaari, Obispo, Fonville (Dk. 76 Eijma), Leandro Bacuna, Chong (Dk. 76 Margaritha), Floranus, Comenencia (Dk. 84 Roemeratoe), Juninho Bacuna (Dk. 75 Gorre), Locadia (Dk. 83 Kastaneer)

Sarı kartlar: Dk. 38 Alcivar (Ekvador), Dk. 39 Leandro Bacuna, Dk. 53 Juninho Bacuna, Dk. 56 Comenencia, Dk. 75 Gaari, Dk. 90+1. Kastaneer (Curaçao)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile Curaçao, 0-0 berabere kaldı.

Gruptaki ilk maçında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya atan Curaçao, Ekvador beraberliği ile de turnuva tarihindeki ilk puanını almayı başardı.

Almanya'nın 6 puanla son 32 turuna kalmayı garantilediği grupta, Fildişi Sahilleri'nin 3, Ekvador ve Curaçao'nun 1'er puanı bulunuyor.

Curaçao kalecisi Eloy Room, yaptığı 15 kurtarışla ülkesinin ilk puanı almasında büyük pay sahibi oldu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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