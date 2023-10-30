Cumhuriyetin 100. Yılında Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı Gerçekleştirildi

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100.Yılında Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı' başarıyla tamamlandı. Gürcistanlı sporcuların yanı sıra 8 farklı ilden katılan sporcular iki farklı kulvardan zirveye tırmandı. Her iki grup da 10.00'da zirvede buluştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100.Yılında Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı' başarıyla tamamlandı.

Gürcistanlı sporcuların yanı sıra 8 farklı ilden katılan sporcular iki farklı kulvardan zirveye tırmandı. Tekir Bölgesi'nden sabah 04.00'da hareket eden 55 dağcı, Çobanini/Sol Kulvar rotasını kullandı. Sütdonduran Bölgesinden 03.00'de hareket eden 20 dağcı ise Kar buz Rotası'nı kullandı. Her iki grup da 10.00'da zirvede buluştu. Kayseri Dağcılık il Temsilciliği'nden yapılan açıklamada; "Bu anlamlı günde Gürcistan, İstanbul, İzmir, Yalova, Trabzon, Adana, Ankara, Çanakkale, Sakarya'dan gelerek tırmanışa katılan dağcılarımıza teşekkür ederiz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ