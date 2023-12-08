Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin (SBTÜ) Cumhuriyetin 100. Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 06 Kasım-07 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı SBTÜ Futbol Turnuvası" tamamlandı.

Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte organize edilen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı SBTÜ Futbol Turnuvası"na 14 takım katıldı. Turnuvaya katılan takımlarda; 91'i öğrenci, 18'i akademik personel ve 24'ü idari personel olmak üzere toplam 133 sporcu forma giydi.

50 maçta toplam 444 gol atıldı

Turnuva çerçevesinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas İtfaiye Müdürlüğü kapalı halı saha tesislerinde oynanan toplam 50 maçta, top 444 kez filelerle buluştu. SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emircan Kaya, attığı 24 gol ile turnuvanın gol kralı oldu.

Şampiyonluk kupası Kızılelma'nın oldu

14 takımın dostluk içinde ve centilmence kıyasıya mücadele ettiği Turnuva sonunda Kızılelma Takımı şampiyon olurken; Pressseba ikinci, Soccer PS üçüncü ve Mühendislik FK dördüncü oldu. 07 Aralık 2023 Perşembe günü düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımların kupaları ve madalyaları SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul tarafından takdim edildi.

"Turnuvanın centilmence tamamlanması her türlü takdirin üzerinde bir durum"

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı SBTÜ Futbol Turnuvası" hakkında açıklama yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "SBTÜ olarak, nitelikli akademik eğitim-öğretim hizmetleri sunma ilkemizin yanı sıra kültür, sanat ve spor etkinliklerine de büyük önem veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı çerçevesinde üniversitemizde birtakım bilimsel ve sosyal etkinlikler planladık ve gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri de Cumhuriyetimizin 100. Yılı SBTÜ Futbol Turnuvası idi. Turnuvaya, Üniversitemizin öğrencileri ve personeli büyük ilgi gösterdi. Turnuvadaki toplam 50 müsabakanın tamamının dostluk içinde ve centilmence tamamlanmış olması her türlü takdirin üzerinde bir durum. Bu noktada Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi ve personelimizi tebrik ediyorum. Turnuvanın başarıyla tamamlanması konusundaki destekleri ve iş birlikleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne, Sivas il Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, hakemlere ve emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS