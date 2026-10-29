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Cumhuriyet Kupası yat yarışı İstanbul Boğazı'nda 65'ten fazla takımla başladı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Boğazı'nda başlayan Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü etabı Cumhuriyet Kupası'nda 65'ten fazla takım mücadele ediyor. 650'yi aşkın sporcu, Cumhuriyet coşkusunu yelkenlilerle denizlere taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü etabı Cumhuriyet Kupası, İstanbul Boğazı'nda başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı önünden start aldı.

65'ten fazla takımın mücadele ettiği yarışta Türk bayraklarıyla donatılan yelkenliler, İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler oluşturdu. Organizasyonda 650'yi aşkın sporcu, ay-yıldızlı bayrağın gölgesinde Cumhuriyet coşkusunu denizlere taşıdı.

İstanbul halkı, Boğaz'ın sahil şeridinden bu özel yarışa tanıklık ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yelkenlerle birlikte yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen final etabında ekipler, sezonu başarıyla tamamlamak için mücadele etti.

Sezon boyunca tüm etaplarda elde edilen puanların belirleyici olduğu şampiyonluk yarışında, genel klasmanda en yüksek puanı alan ekip mutlu sona ulaşacak.

Kazananlara kupaları, 1 Kasım Pazar günü Fişekhane'de düzenlenecek ödül töreniyle takdim edilecek.

Kaynak: AA
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