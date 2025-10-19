Haberler

Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları, Ünye'de Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları, Ünye'de Coşkuyla Kutlandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları, birçok kategoride gerçekleştirildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yarışların anlamına vurgu yaparak geçmişle bağın güçlenmesine dikkat çekti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Ünye Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ünye Rahvan Atçılık Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yarışlar, Günpınar Mahallesi mevkisindeki binicilik tesislerinde 9 farklı kategoride yapıldı.

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara, protokol üyeleri tarafından kupa ve ödülleri verildi.

Törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Cumhuriyet'in kuruluşunun milletin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet, aziz milletimizin yeniden ayağa kalkışının, küllerinden doğuşunun bir simgesidir. Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla yaşarken, ata sporumuz olan biniciliğin böylesine güzel bir organizasyonla yaşatılması bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Cumhuriyetimizin kutlamalarıyla birlikte ata sporumuzun da bu coşkunun bir parçası olması, geçmişimizle bağımızı güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, MHP Ünye İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu ile vatandaşlar da yarışları izledi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Spor
Haberler.com
