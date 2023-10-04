Cumhuriyet Kupası Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası İkinci Gün Heyecanı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası ikinci gününde büyük heyecana sahne oldu. Turnuvada B Grubu maçları tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Kupası Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası" ikinci gününde de büyük heyecana sahne oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Kupası Belediye Çalışanları Futbol Turnuvası" ESKİ Futbol Sahasında devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve ESKİ personelinden oluşan 13 takımın 3 grupta mücadele ettiği turnuvada ikinci gün maçları tamamlandı.

Belediye çalışanlarının fair-play ruhu içerisinde mücadele ettiği B Grubu karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: "Büyükşehir Başkanlık: 5- ESKİ Şebeke: 0, Odunpazarı Park Bahçeler: 2- ESKİ: 2"

Grup maçlarının devam ettiği turnuva, 25 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek final maçı ve kupa töreni ile tamamlanacak.