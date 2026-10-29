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Cumhuriyet'in 103'üncü yılında engel atlama yarışları Antalya'da ilk kez başlıyor

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Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları Antalya'da ilk kez bugün başlıyor. Dört gün sürecek organizasyon, kentte binicilik sporunu tanıtmayı amaçlıyor; çocuklar, gençler ve aileler yarışmaları ücretsiz izleyebilecek.

Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünde ilk kez Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Binicilik Federasyonu ile Antalya Binicilik ve Atlı Spor Kulübü (ABAK) işbirliğinde gerçekleştirilecek yarışmalar, TM Equestrian Team-Antalya Binicilik ve Atlı Spor Kulübü tesislerinde yapılacak.

Bugünkü yarışmalarla başlayacak organizasyonda sporcular, engel atlama parkurlarında mücadele edecek.

Binicilik sporunun branşlarından engel atlamada sporcular, parkura yerleştirilen engelleri atlarıyla birlikte belirlenen kurallar çerçevesinde tamamlamaya çalışacak.

Organizasyonla kentte binicilik sporunun daha geniş kitlelere tanıtılması da amaçlanıyor.

Dört gün sürecek yarışmalar, binicilik sporunu yakından takip edenlerin yanı sıra bu branşı tanımak isteyen çocuklar, gençler ve aileler tarafından da ücretsiz izlenebilecek.

Kaynak: AA
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