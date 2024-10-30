Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Yamaç Paraşütü Gösterisi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yamaç Paraşütü sporcuları, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla bayraklarla donatılmış paraşütlerle özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yamaç Paraşütü sporcuları, günlerdir süren hazırlıklarını tamamlayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri uçuşu yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya gelen sporcular, Cumhuriyet Bayramı'na özel, paraşütleriyle kendilerini gökyüzüne bıraktı.

Gösteri uçuşu, şehrin Bayrak Tepe bölgesine yakın noktalarından izlenebildi. Uçuş esnasında gökyüzünde süzülen paraşütçüler, izleyenlere Cumhuriyet'in kuruluşunun önemini ve coşkusunu bir kez daha hissettirdi. Sivas halkı, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in 101. yılında bu anlamlı gösteriye tanık olmanın gururunu yaşadı. - SİVAS