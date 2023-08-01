Cumhuriyet'in 100. Yılı Onuruna Bisiklet Turu Tokat'a Ulaştı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna Sivas'tan Ankara'ya Uluslararası 100. Yıl Bisiklet Turu, Tokat'a ulaştı. 6 ülkeden 16 takım ve toplam 100 sporcunun mücadele ettiği tur, Tokat'ta büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna Sivas'tan Ankara'ya Uluslararası 100. Yıl Bisiklet Turu, Tokat'a ulaştı.

"Cumhuriyetin 100. Yılı Onuru" temasıyla gerçekleştirilen ve 6 ülkeden 16 takım ve toplam 100 sporcunun mücadele ettiği 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Sivas'tan verilen start ile başlamasının ardından öğlen saatlerinde Tokat'a ulaşıldı. Çamlıbel mevkiinden Artova ilçesine yönelen sporcular Pazar ve Zile ilçesinin ardından Amasya iline ulaşmış olacaklar. Tokatlı vatandaşlar Çamlıbel mevkiinden geçiş yapan sporcuları Türk bayraklarıyla izledi. - TOKAT