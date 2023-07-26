Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamaları Afyonkarahisar'da Motosiklet Sürüş Etkinliği

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da motosiklet sürüş etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliği ile düzenlenecek. Katılımcılar 30 Ağustos Çarşamba günü Anıt Meydanı'nda toplanacak ve etkinliğe katılanlara FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Uluslararası Türkiye Motosiklet Festivali'ni (Türkiye MotoFest) yerinde izleme hakkı tanınacak. Etkinliğe katılmak isteyenlerin 29 Ağustos Salı günü itibariyle kamp alanında konaklayabileceği bildirildi.