Cumhuriyet Futbol Turnuvası'nın kazananı dostluk oldu

Salihli Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamsında düzenlediği Cumhuriyet Kupası 100. Yıl Futbol Turnuvası'nın kazananı dostluk oldu.

Salihli Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamsında düzenlediği Cumhuriyet Kupası 100. Yıl Futbol Turnuvası'nın kazananı dostluk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası halı sahasındaki kapanış töreni sonrası, turnuvaya katılan Anka Spor, Salihli Belediyespor, Genç Aslanlar, Salihli Gençlerbirliği, Ege Sportif, 1984 Salihlispor, Salihli 45 FK, Salihli Spor Kulübü, Salihli Yıldırımspor ve Poyrazdamları Spor Kulübüne plaket ve madalya verili.

Spor kulüplerine plaket ve madalyalar, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ile diğer kurum müdürleri tarafından verildi.

Öte yandan 10 takımın katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası 100. Yıl Futbol Turnuvası, geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Zeki Kayda başlama vuruşunu yaparak futbol şöleninin ateşini yakmıştı. - MANİSA