Cumhuriyet Bayramı'nda Karate İl Şampiyonası Düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında tatamiye çıkan 250 sporcu, hünerlerini sergiledi.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Karate İl Şampiyonası gerçekleştirildi. Germencik ilçesinde düzenlenen şampiyonada minik, yıldız ve genç sporcular tatamide hünerlerini sergiledi. Tribünlerde ailelerin ve sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği turnuvada centilmenlik ve mücadele ruhu ön plana çıkarken, Germencik Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmalarda sporcular, Cumhuriyet coşkusunu tatamiye taşıdı. Müsabakaların en heyecanlı anlarından biri ise genç sporculardan birinin rakibine attığı etkileyici yüksek tekme oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Karate İl Şampiyonası Germencik Spor Salonunda devam ediyor. 250 sporcunun katılımıyla heyecan dolu müsabakalar yaşanıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN