Cumhuriyet Bayramı İçin Zirveye Tırmanış

Türkiye'nin çeşitli illerinden Kayseri'ye gelen dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolasıyla tırmanış başlattı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Dağcılık İl Temsilciliği tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen tırmanışa farklı illerden 120 dağcı katıldı.

Erciyes'in Tekir bölgesinden hareket eden dağcılar, 2 bin 800 metredeki Çobanini Mevkisinde kamp kurarak geceyi orada geçirecek.

Yarın sabaha karşı zirve tırmanışına başlayacak dağcılar, saat 8.30 gibi Erciyes'in zirvesine ulaşmayı hedefliyor.

Tırmanış öncesi AA muhabirine açıklama yapan Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, "Yarın zirveye ulaşıp orada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımızı okuyacağız. Cumhuriyet'i kuran Atatürk'ün silah arkadaşlarına ve Atatürk'ümüze minnetimizi bir kere daha dile getireceğiz." dedi.

Yılmaz, tırmanışın yaklaşık 5 buçuk saat sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.