Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Aydın'da Satranç Turnuvası Düzenlendi

Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında Aydın'da düzenlenen satranç turnuvasında minik sporcular, hem zekalarını konuşturdu, hem de bayram coşkusunu yaşadı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya farklı yaş kategorilerinden birçok sporcu katıldı. Minik satranç ustaları, kıyasıya mücadele ederken aynı zamanda cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Etkinlikte, çocukların stratejik düşünme ve sabır gibi becerilerini geliştirmeleri amaçlanırken, turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yaparak sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. - AYDIN