Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Atletizm Kros Yarışması Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Kupası Atletizm Kros Yarışması gerçekleştirildi.

Karadiken mevkisinde düzenlenen ve 2 bin 100 metrelik parkurda koşulan yarışmada sporcular, sonbaharın renklerine bürünen doğa manzarası eşliğinde kıyasıya mücadele etti.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinde verilecek.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, organizasyona katılan sporculara başarılar dileyerek, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla birleştirdiklerini söyledi.