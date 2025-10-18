Cumhuriyet Balosu'nda Beşiktaşlıların Sosyal Sorumluluk Projeleri Tanıtıldı

Aydın Beşiktaşlılar Derneği tarafından, Cumhuriyetin 102. yılı kapsamında Cumhuriyet Balosu düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen baloda konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nin camiada önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Ahmet Raşit Bilgen ise sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Aydın'daki bir okulda iki fen laboratuvarı ve müzik odası kurulacağını, ayrıca Karpuzlu'daki Efeler İlkokulu'nun iç ve dış cephe boyamalarını üstlendiklerini söyledi.

Gecede 10 yılı aşkın süredir dernek üyesi olanlara plaket verildi, dans ve halk oyunları gösterileri sunuldu.