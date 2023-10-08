Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde bayrak şöleni

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 58'incisi Alanya - Antalya etabı ile start aldı.

Eşsiz atmosfer ve harika manzaralar eşliğinde başlayan yarışlarda yıldız isimler kıyasıya mücadeleye girdi. Dev organizasyon, 2 saatlik canlı yayınlarla 190 ülkede 13 dilde milyonlarca insana ulaştı.

CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA BAYRAK ŞÖLENİ

Cumhuriyetimizin ve Bisiklet Federasyonu'nun 100'üncü yılı anısına düzenlenen TUR'a özel Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gönüllü öğrencilerinden oluşan 100 öğrenciyle Kızıl Kule'de bayrak şöleni yapıldı. Gönüllü öğrenciler ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Dr. Elvan Deniz Yumuk eşliğinde hazırlanmış olan bayrak şöyleni, TUR 2023'te görülmeye değer görüntülerdendi.

YEŞİL FORMAYI ANTALYA VALİSİ ŞAHİN GİYDİRDİ

Dereceye giren bisikletçilere ödüllerini Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz takdim etti.

ARTİSTİK BİSİKLET ŞOVU İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

UCI Artistik Bisiklet kategorisinde dünya rekorları kıran ve "Dünya Şampiyonu" unvanıyla bisiklet üzerindeki koreografilerini NBA maçlarında sergileyen "Süper star" Viola Brand da "Tour of Türkiye"ye renk kattı. Brand, 5 etabın final mücadelesini izlemeyi bekleyen sporseverleri artistik bisiklet şovuyla büyüledi.