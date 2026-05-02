Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Antalya-Antalya etabını Davide Ballerini kazandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Antalya-Antalya etabını Astana Takımı'ndan Davide Ballerini 3 saat 19 dakika 41 saniye ile kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespordan Mustafa Tarakçı tekerlek farkı ile dördüncü oldu. Genel Ferdi Klasmanda Caja Rural'dan Sebastıan Berwıck yarınki etapta da Turkuaz Mayoyu giyecek. Yeşil Mayo ise el değiştirdi ve 1 puanla Tom Crabbe'den, Davide Ballerini'ye geçti. Berwick aynı zamanda Kırmızı mayoyu da taşımaya hak kazandı. Etap bitiminden hemen sonra sağanak yağışın başlaması ise gerçekten bisikletçileri kurtaran bir mucize oldu.

147 SPORCU ETABA BAŞLADI

Dünkü tırmanış etabından sonra 147 sporcu imza atarak yarışa başladı. Sabaha karşı yağan yağmurun ıslattığı parkurun daha sonra tekrar kuruyup havanın açması ile etap başlangıcında sporcular tedirgin bir durumla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine bir genelge yayınlandı ve yarışın bazı bölümlerinde etabın sonlanacağı bilgisi verildi. Daha sonra gerçek startla yarış başladı. Islak zeminde 3 sporcu kaza yaptı. Peloton hemen ikiye bölündü.

TARAKÇI AVANTAJINI KORUYOR

Türkiye Güzellikleri mayosunun ebedi sahibi olmak isteyen Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mustafa Tarakçı 33.2'nci kilometrede gerçekleşen prim kapısını birinci geçerek Beyaz Mayo için avantaj elde etti. Rakibi ATT takımından Pomorski de ikinci geçip Tarakçı'yı takip etmeyi sürdürdü. Spor Toto takımından Kaan Özkalbim de kapıyı üçüncü geçen sporcu oldu. Tarakçı kapı geçildikten sonra görevini tamamlamış bir sporcu rahatlığı ile pelotona katıldı. 42'nci kilometre geçilirken önde bulunan beş sporcu zaman farkını 2 dakikaya çıkardı.

Kaçış grubunun hız kaybetmesi nedeniyle bir ara 50 saniyeye kadar düşen fark daha sonra iyice eridi ve 70'inci kilometrede kaçış grubu ile peloton birleşti.

ARA SPRİNT PRİMİ SONUÇLARI

75.1'inci kilometre etabın ara sprint prim kapısı geçildi. Birinciliği ATT takımından Piotr Pekala kapıyı birinci geçti. Muğla Büyükşehir Belediyespor'dan Talha Tektaş ikinci, Spor Toto'dan Doğukan Arıkan üçüncü oldu. Kapı sonrası tempoyu yine Caja Rural belirlemeye çalıştı. Kapıyı geçen sporcular pelotona 1 dakika fark yaptı.

TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI

Etabın son prim kapısı olan Kırmızı Mayoya puan verecek noktayı Muğla Büyükşehir Belediyespor'dan Talha Tektaş geçti. İkinciliği Tartelotto Takımı'ndan Axandre Van Petegem aldı. Üçüncü ATT Takımı'ndan Pıotr Pekala oldu. Kapı geçildikten sonra Pekala'nın peşine Spor Toto'dan Ahmet Örken'in de katıldığı görüldü. Ancak peloton'un yine bir toplu finiş yapması bekleniyordu ve finişe 4 kilometre kala Örken ve Pekala pelotona yakalandı ve etap Bellerı'nın zaferini ile sonuçlandı.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

TGA – GoTürkiye sponsorluğundaki Beyaz Mayo, Mustafa Tarakçı'ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi.

Türk Telekom sponsorluğundaki Turkuaz Mayo, Sebastian Berwick'e Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından takdim edildi.

Spor Toto sponsorluğundaki Yeşil Mayo, Davide Ballerini'ye Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi.

Türk Hava Yolları sponsorluğundaki Kırmızı Mayo, Sebastian Berwick'e Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından takdim edildi.

TUR YARIN BAŞKENT'TE SONA ERECEK

Tera Holding'in de destekçileri arasında yer aldığı, 8 gün boyunca süren ve 8 etaptan oluşan 1153 kilometre uzunluğundaki 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın koşulacak 105.2 kilometrelik Ankara-Ankara kriteryumu ile sona erecek. Yeni şampiyonlar, takım birincileri kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle alacak.

8'İNCİ ETAP: ANKARA-ANKARA (105,2 KM)

3 Mayıs Pazar günü koşulacak 8. etap, 105,2 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Başkent Ankara'da saat 11.00'de başlayacak etap, şehir içi geçişlerin ağırlıkta olduğu bir rotada koşulacak ve yine Ankara'da sona erecek.

Ankara'nın geniş bulvarları ve akıcı şehir içi yolları üzerinde şekillenen etap, düz ve hızlı karakteriyle yüksek tempolu bir yarışa zemin hazırlıyor. Etabın ilk bölümünde yer alan Türkiye Güzellikleri Sprint Kapısı ile parkur boyunca konumlanan ara sprint noktaları, günün ritmini belirleyen önemli unsurlar arasında öne çıkıyor.

Parkurun büyük bölümünde sprinter takımlarının kontrolünde ilerlemesi beklenen etapta, takımların pozisyon alma mücadelesi öne çıkacak.

Ankara şehir merkezinde atılacak 7 turluk mücadelede tempo giderek artarken, geniş ve akıcı yollar üzerinde koşulacak finişte yüksek hızlı bir toplu sprint mücadelesi bekleniyor. Sporcuların 13.10 – 13.20 saatleri arasında finiş çizgisine ulaşması öngörülüyor.

TUR 2026'nın kapanış etabı olan Ankara – Ankara parkuru, sprinterler için son fırsatı sunarken yüksek tempolu ve çekişmeli bir finiş heyecanı bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı