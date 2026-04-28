Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3'üncü etap tamamlandı

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 132.7 kilometrelik Marmaris -Kıran tırmanış etabını Equipo Khern Pharma Takımından Ivan Ramiro Sosa 3 saat 40 dakika 25 saniye ile kazandı.

İlk iki etap sonrası büyük bir mücadele içinde geçmeye aday yarışa 156 sporcu imza vererek başladı.

11'inci kilometre geride kalırken sıcak ve rüzgarsız havada yavaş tempoda ve kaçış grubu oluşmadan geçildi. Peloton 11'inci kilometreyi toplu kat etti. 15'inci kilometreye kadar başarısız kaçış denemeleri gözlendi ancak hiçbir sporcu arayı açamadı. 23'üncü kilometreye yaklaşılırken yine 3 bisikletçinin kaçış denemesine tanık olundu. Bu sporcular da peloton tarafından yakalandı.

TARAKÇI BİRİNCİ GEÇTİ

25'inci kilometrede etabın Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle:

1-Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor)

2-Michal Pomorski (ATT)

3- Buğra Yiğit ( Spor -Toto)

ZAMAN FARKI 2 DAKİKANIN ÜSTÜNDE

38'inci kilometre geride kalırken önde 3 bisikletçinin pedal basmasıyla peloton ile zaman farkının 1 dakika 25 saniyeye çıktığı anonslandı. Yarışta ilk 1 saat sonunda ortalama hız 44 kilometre olarak ölçüldü. 48'inci kilometrede son zaman farkı 2 dakika 5 saniye olarak verildi. Spor-Toto'dan Mustafa Tekin, Alpecin'den Jonas Rickaert ve Muğla Büyükşehir Belediyespor'dan Rudolf Remkhi pelotonun önünde devam etti. Bu arada bir kazaya karışan Team Picnic PostNL Takımı'ndan Huertas Martinez tekrar yarışa devam etti.

REMKHI TEK BAŞINA PEDAL BASIYOR

Tırmanış başladığına öndeki 3 sporcudan biri olan Muğla Büyükşehir Belediyespor bisikletçisi Rudolf Remkhi 3 dakikaya varan bir zaman farkıyla öne geçti. Rudolf Remkhi, Mustafa Tekin ve Rickaert ise geride kalıp pelotona yakalanmamak için pedal bastı. Remkhi'nin temposuna dayanamayan Rickaert sonunda pelotona yakalandı.

ETABIN İLK TIRMANIŞ PRİMİ

Etabın 61.4 kilometresinde 1'inci kategoriden puan veren tırmanış prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle:

Rudolf Remkhı (Muğla Büyükşehir Belediyespor)

Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor)

Jonas Rickaert (Alpecin)

Matteo Scalco (Astana)

Javi Ibanez (Caja Rural)

SPRİNT PRİMİ SONUÇLARI

Etabın son prim kapısı 92.5 kilometre geçildi. Sonuçlar şöyle:

1-Rudolf Remhki (Muğla Büyükşehir Belediyespor)

2- Jason Tesson (Total Energies)

3- Stefano Oldani (Caja Rural)

Prim kapısı geçildikten sonra Rodolf Remhki'nin de kaçış süresi doldu ve pelotona yakalandı.

FİNİŞE 9 KİLOMETRE KALA ETABIN KADERİ BELLİ OLDU

9'uncu kilometre geçilirken yüzde dokuz eğimli esas tırmanış başladı. Yani her bir kilometrede irtifa 9 metre yükseliyor anlamına geliyordu. Finişe 4.5 kilometre kala Equipo Kern Pharma Takımı'ndan Ramiro Ivan Sosa müthiş bir atak yapıp ve gittikçe artan bir tempo ile finiş çizgine kadar tek başına pedal bastı. Kolombiyalı sporcu muazzam bir finişle etabı aldı ve adını Genel Ferdi Klasman birinciliğine yazdırıp Marmaris-Fethiye etabında Turkuaz Mayoyu giymeye hak kazandı.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

TGA – GoTürkiye Sponsorluğundaki Beyaz Mayo Michael Pomorski'ye Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş tarafından takdim edildi.

Türk Telekom Sponsorluğundaki Turkuaz Mayo Ivan Ramiro Sosa'ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verildi.

Spor Toto Sponsorluğundaki Yeşil Mayo Tom Crabbe'ye Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu tarafından takdim edildi.

Türk Hava Yolları Sponsorluğundaki Kırmızı Mayo Ivan Ramiro Sosa'ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Ağaoğlu tarafından takdim edildi.

YARIN MARMARİS-FETHİYE ETABI KOŞULACAK

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı yarın Marmaris-Fethiye arasında katedilecek. 130.4 kilometrelik etapta Turkuaz Mayoyu Equipo Khern Pharma takımından Ramiro Ivan Sosa taşıyacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı