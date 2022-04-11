Cumhurbaşkanlığı seçimine damga vuran oy! Fransa'da sandıktan dünyaca ünlü futbolcu çıktı

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sona ererken, sandıktan çıkan bir oy sosyal medyada büyük beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Fransız vatandaş Karim Benzema'nın adının yazılı olduğu kağıdı oy pusulası zarfının içine koydu ve görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Golcü futbolcuyla ilgili bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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