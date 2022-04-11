Cumhurbaşkanlığı seçimine damga vuran oy! Fransa'da sandıktan dünyaca ünlü futbolcu çıktı - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı seçimine damga vuran oy! Fransa'da sandıktan dünyaca ünlü futbolcu çıktı

Haberler.com - Spor
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Fransa 2022 cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda bir vatandaş oy pusulasına Real Madrid'in golcü futbolcusu Karim Benzema'nın adını yazdı. Sosyal medyadan paylaşılan oy pusulasının görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sona ererken, sandıktan çıkan bir oy sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine damga vuran oy! Fransa'da sandıktan dünyaca ünlü futbolcu çıktı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Fransız vatandaş Karim Benzema'nın adının yazılı olduğu kağıdı oy pusulası zarfının içine koydu ve görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Golcü futbolcuyla ilgili bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine damga vuran oy! Fransa'da sandıktan dünyaca ünlü futbolcu çıktı

Haberler.com - Spor

Karim Benzema, Ligue 1, Fransa, Spor, Haberler

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