Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi

İhlas Haber Ajansı - Bozhan Memiş - Spor
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- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi.

- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi

İSTANBUL - 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi. Sporcular 141.1 KM'lik parkuru, startın verildiği Taksim Meydanı'nda tamamlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul- İstanbul etabının startı verildi. 14 ülkeden 25 takım ve 153 sporcunun mücadele ettiği turun final etabının startı Taksim Meydanı'ndan verildi. Mekanik problem nedeniyle 149 sporcunun yer aldığı final etabında sporcular, Taksim'de 4 tur attıktan sonra Galata Köprüsü'nden geçerek Tarihi Yarımada'ya gelecek ve ardından Avrasya Tüneli'ni kullanarak kıta değiştirecek. Anadolu Yakası'nda sahil şeridini takip edip sonrasında geri dönecek olan sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa Yakası'na geri dönecek. 141.1 KM'lik parkur, yarışın startının verildiği Taksim Meydanı'nda tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Bisiklet, İstanbul, Taksim, Spor, Haberler

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