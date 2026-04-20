Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları lansmanı Çanakkale'de yapıldı

Çanakkale etabıyla başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek olan 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı Çanakkale Kupası yarışları olacak. 200'den fazla sporcu, 23 Nisan'da İstanbul'da Dolmabahçe önünden start alacak yarışta zorlu mücadele verecek. Burada ilk 3'e giren ekipler Ulusal Egemenlik Kupası'nın sahibi olacak. Ancak ekipler İstanbul'dan yola çıktıktan 140 deniz mili süren bir rotada Çanakkale'ye doğru kıyasıya mücadele edecek. Çanakkale'ye ilk ulaşan ekipler ise Sahil Güvenlik Line Honours ödülüne hak kazanacak. 24 saatten uzun sürmesi beklenen yarışlarda tüm takımlar 24 Nisan'da Çanakkale'ye varmış olacak. Yarışlar, 25 Nisan'da Çanakkale Boğazı'nda devam edecek. Çanakkale Kordon'dan da izlenebilecek bu anlamlı yarış, 25 Nisan gecesi düzenlenecek ödül töreniyle taçlanacak. Lansman toplantısına Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve davetliler katıldı.

Lansman toplantısında konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Şu ana kadar yapılan kayıtlara baktığımız zaman da gerçekten Çanakkale'ye olan teveccühün ilginin artığını görmek güzel. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 7.'si düzenleniyor. Fakat Çanakkale etabı 2. defa düzenlenecek. 23 Nisan'da bayram günümüzde İstanbul'dan yola çıkacak olan yatlar 25 Nisan'da Çanakkale'de olacak. Buradaki yarışmanın sonunda da akşamında ödül törenini hep beraber yapacağız. Çanakkale Boğazı zaten çok güzel, çok özel bir boğaz. O teknelerle beraber de Çanakkale Boğazı bir bayram yerine dönüşüyor. Çok görsel bir şölen oluşuyor. Bu sadece bir yat yarışı, bir yarış değil. Aynı zamanda şehitlere olan vefanın göstergesi, bir saygı sürüşü hükmünde gerçekleşiyor. Dolayısıyla Çanakkale Kara Muharebeleri'nin başlangıcında bu etkinliği yapmak daha da anlamlı hale geldi" dedi. - ÇANAKKALE

